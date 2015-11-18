Во Львове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в участковый пункт полиции

Во Львове сегодня, 18 ноября, в 03.40, на оперативную линию 102 поступило сообщение от львовянина о том, что во Франковском районе вспыхнул пожар в помещении участкового опорного пункта полиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Львовской области.

На место происшествия прибыло руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области, следственно-оперативная группа.

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Подразделения ГСЧС Украины оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Установлено, что в помещение опорного пункта, который находится в пристройке 9 этажного жилого дома, неизвестные через окно бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью, которая вызвала пожар в одном из трех кабинетов опорного пункта.

В результате горения поврежден один из кабинетов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления лиц причастных к совершению преступления.