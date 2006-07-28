Профсоюз требует уволить гендиректора Луганской ОГТРК

Независимый медиа-профсоюз Украины требует от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины разорвать контракт с и.о. генерального директора Луганской областной ГТРК Виталием ГАРКУШЕЙ и привлечь к дисциплинарной ответственности его юрисконсульта Сергея БИЛОУСОВА за преднамеренное препятствование законной деятельности профсоюза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НМПУ, письмо с соответствующим требованием профсоюз направил руководству Госкомтелерадио 26 июля.

Как отметил председатель НМПУ Сергей ГУЗЬ, “в Луганске мы столкнулись с грубым нарушением прав профсоюзов и трудового законодательства: второй месяц руководство Луганской ОГТРК отказывается признать права первичной ячейки медиа-профсоюза в этой телекомпании”. По словам С.ГУЗЯ, медиа-профсоюз предоставил все необходимые документы и разъяснения, однако дважды получал письма за подписью ведущего юрисконсульта, в которых от профсоюза требуют пройти регистрацию. “В телефонном разговоре господин БИЛОУС сознался, что это позиция руководства телекомпании. Однако на письмах стоит его подпись, поэтому юрисконсульт тоже должен нести ответственность”, - отмечает С.ГУЗЬ.

Медиа-профсоюз напоминает, что расторжение контракта по требованию профсоюза предусмотрено статьей 45 Кодекса законов о труде Украины. Кроме того, профсоюз будет требовать возбуждения уголовного дела против гендиректора и юрисконсульта за преднамеренное препятствование законной деятельности профсоюза, что предусмотрено ст. 170 УК Украины.

Кроме того, квалифицируя в своем письме к Госкомтелерадио правонарушения со стороны руководства Луганской ОГТРК, медиа-профсоюз опирается на решение Конституционного Суда Украины от 18 октября 2000 (№ 11-рп/2000).

Согласно этому решению, легализация профсоюза происходит в момент учредительного собрания профсоюза как акта волеизъявления его членов. Поэтому попытки связать начало деятельности профсоюза с моментом его регистрации в соответствующих органах, равнозначны требованию о предварительном разрешении на образование профсоюза и противоречат статье 36 Конституции Украины (право граждан на образование профсоюзов без предварительного разрешения).

Как сообщал УНИАН, в июне между журналистами Луганской ОГТРК и администрацией телекомпании возник конфликт из-за отказа администрации заключить коллективное соглашение. В результате конфликта 13 июня был уволен руководитель службы новостей, заместитель генерального директора Е.СОЛОМИН и отстранены от работы ведущие новостей Игорь КРИМОВ и Ирина СИНЧЕНКО. 14 июня 15 журналистов ТРК объявили голодовку, требуя вернуть работу коллегам. 16 июня благодаря вмешательству народных депутатов Андрея ШЕВЧЕНКО и Тараса ПЕТРИВА журналисты были восстановлены на работе и заключен меморандум о взаимопонимании между коллективом и администрацией.

27 июня 18 журналистов ЛОГТРК создали первичную профсоюзную организацию НМПУ. В учредительном собрании принял участие председатель НМПУ С.ГУЗЬ.