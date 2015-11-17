Порошенко объявил 2016 год в Украине Годом английского языка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент принял такое решение, как отмечается в указе, «учитывая роль английского языка как языка международного общения, с целью содействия его изучению для расширения доступа граждан к мировым экономическим, социальным, образовательным и культурным возможностям, которые открывает знание и использование английского языка, обеспечение интеграции Украины к европейскому политическому, экономического и научно-образовательного пространству, в поддержку программы Go Global, которая определяет изучение английского языка одним из приоритетов стратегии развития».

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Кабинету министров поручено разработать и утвердить комплекс мероприятий на 2016 и последующие годы, направленных на активизацию изучения гражданами английского языка, в частности предусмотрев организацию на базе высших учебных заведений курсов по изучению английского языка, содействие расширению преподавания в вузах дисциплин на английском языке, увеличение сети кружков во внешкольных учебных заведениях.

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Также должно быть обеспечено проведение профессиональных конкурсов, олимпиад и других соревнований по английскому языку, развитие взаимного обмена учащимися и студентами между учебными заведениями Украины и государств, в которых английский язык является основным языком общения, активизировано участие общеобразовательных учебных заведений Украины в программе Европейского Союза «E-Twinning Plus».

Должна быть расширена сеть летних языковых лагерей с целью изучения иностранных языков в Украине. Речь идет и о развитии международного сотрудничества по привлечению к преподаванию английского языка иностранных специалистов – носителей языка, в том числе волонтеров, упрощение порядка въезда в Украину и пребывания в Украине таких специалистов.

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Правительство также должно предусмотреть совершенствование законодательства в сфере образования и науки по определению перечня педагогических, научных и научно-педагогических должностей в учреждениях, которые требуют владения английским языком, а также внедрение поэтапной сертификации учителей иностранных языков в соответствии с Общеевропейскими рекомендациями языкового образования с целью определения их уровня владения языком и соответствующей дифференциации оплаты труда.

Также планируется внедрение образовательных теле- и радиопрограмм по изучению английского языка для различных категорий населения, распространение практики демонстрации фильмов на английском языке с субтитрованием на государственном языке.

Согласно указу, должно быть проведено оценивание уровня владения государственными служащими английским языком и организованы языковые курсы для его изучения. Изучение английского языка должно быть включено в программы повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Правительству поручено проработать также вопрос о привлечении международной финансовой и технической помощи для реализации указанных мероприятий.

Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить разработку и реализацию соответствующих региональных планов мероприятий, направленных на популяризацию изучения английского языка, предусмотрев, в частности проработку вопроса об обеспечении доступности услуг по изучению английского языка.