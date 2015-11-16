Генштаб прокомментировал информацию о якобы гибели 15 военных

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе обратили внимание, что некоторыми украинскими СМИ недавно были опубликованы сообщения о якобы гибели 15 военнослужащих в результате обстрелов под городом Донецк 7 ноября 2015 года.

"Генеральный штаб ВС Украины категорически опровергает такую информацию, поскольку она недостоверна и распространяется с целью дискредитации сил АТО", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики за день 13 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

В этой связи отмечается, что обстановка на востоке страны 7 ноября 2015 года была относительно спокойная. Обстрелы сил АТО характеризовались как неприцельные, и велись из стрелкового оружия и гранатометов. За сутки 7 ноября 2015 года был ранен один боец (он подорвался на неизвестном взрывном устройстве).

"В очередной раз обращаемся к представителям отечественных средств массовой информации с просьбой уточнять информацию у официальных источников и не распространять сообщения, которые не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В Генштабе разъясняют, что 14 ноября 2015 года в результате минометного обстрела военнослужащих, которые выполняли задачи неподалеку шахты Дутовка, было ранено девять военнослужащих ВС Украины, ранение одного из них оказалось смертельным. Сейчас раненые защитники Родины проходят лечение в Днепропетровском клиническом центре.