Боевики всю ночь продолжали обстрелы на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях
В штабе АТО отмечают, что всего с вечера до утра террористы открывали огонь 16 раз, из которых 5 – непосредственно по украинским позициям.
Начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до утра 16 ноября, российско-террористические наемники продолжали вести неприцельный огонь и проводить обстрелы позиций сил АТО на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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"Так, из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели провокационный огонь в направлении Новгородского, Марьинки, Опытного, Песков и Авдеевки. В то же время, по Новотошковке и Широкиному захватчики вели прицельный огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В штабе АТО отмечают, что всего с вечера до утра террористы открывали огонь 16 раз, из которых 5 – непосредственно по украинским позициям.
Начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до утра, российско-террористические наемники продолжали вести неприцельный ...Posted by Пресс-центр АТО on 15 ноябрь 2015 г.