Боевики всю ночь продолжали обстрелы на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях

Начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до утра 16 ноября, российско-террористические наемники продолжали вести неприцельный огонь и проводить обстрелы позиций сил АТО на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеШтаб АТО обнародовал видео применения боевиками реактивной артиллерии

"Так, из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели провокационный огонь в направлении Новгородского, Марьинки, Опытного, Песков и Авдеевки. В то же время, по Новотошковке и Широкиному захватчики вели прицельный огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что всего с вечера до утра террористы открывали огонь 16 раз, из которых 5 – непосредственно по украинским позициям.