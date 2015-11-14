В Одессе открыли уголовное дело по факту уничтожения деревьев на аллее Небесной сотни

Как сообщили УНИАН в Приморском райотделе полиции, по факту уничтожения деревьев начато производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Читайте такжеВ США открыли первый в стране памятник Небесной Сотне (фото)

Все обстоятельства данного правонарушения устанавливаются.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, установлено, что более 30 молодых деревьев в Лунном парке не подлежат восстановлению.

«Варварски сломаны более 30 молоденьких лип. В ближайшее время озеленители обследуют саженцы, пострадавшие от рук вандалов, и примут меры по их спасению. Взамен саженцев, которые не удастся спасти, будут высажены новые деревья», - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 ноября в Лунном парке Одессы неизвестные сломали деревья, высаженные в 2014 году активистами в память о Героях Небесной сотни.