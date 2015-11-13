В Одессе уничтожили аллею Небесной сотни
21:42, 13 ноября 2015Общество
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В Одессе в Лунном парке неизвестные уничтожили аллею, высаженную активистами в память о Небесной сотне. Вандалы сломали около сотни молодых лип, высаженных в апреле 2014 года.
Неизвестные сломали около сотни молодых лип / Трасса Е-95.
Об этом сообщает Трасса Е-95.
"Сегодня их полностью уничтожили. Мы расцениваем это как политическую акцию, потому что это сквер Небесной сотни. Наши активисты сегодня с утра пришли ухаживать за деревьями и обнаружили, что все липы поломаны", – рассказала руководитель проекта "Сквер Небесной сотни" Ариадна Мищук.
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Напомним, ранее в ГПУ заявили, что дело о расстреле Небесной сотни фактически расследовано
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