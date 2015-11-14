Украинские спецслужбы обезвредили две группы, которые могли готовить теракты - Порошенко

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины.

Отмечается, что глава государства поручил усилить меры безопасности в местах скопления людей и проведения массовых мероприятий, в частности, во время футбольного матча сборных Украины и Словении.

Президент еще раз отметил, что мир был шокирован терактами в Париже, и в настоящее время страны усиливают меры безопасности.

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Глава государства сообщил, что ночью ему доложил председатель СБУ, который сейчас отправился в зону АТО. Украинскими спецслужбами были уничтожены две группы, которые подозреваются в подготовке террористических атак и представляют определенные международные террористические группировки.

Президент поставил задачу перед руководителями соответствующих ведомств обеспечить повышение координации действий с международными партнерами и обмен информации о возможных террористических угрозах. «Это не только Франция, но Великобритания, США, все наши партнеры и международные организации по борьбе с терроризмом. Информацию мне докладывать в режиме реального времени круглосуточно», - сказал Порошенко.

Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.