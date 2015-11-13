Аваков отменил более 80 показателей эффективности работы правоохранителей

Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил 86 показателей эффективности работы правоохранителей.

Как сообщила пресс-служба МВД, соответствующий приказ министр подписал 13 ноября.

В числе отмененных показателей оценки деятельности правоохранителей оказались «зарегистрированные преступления по разным направлениям – количество, раскрытие, сроки, относительные показатели».

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«Теперь мы все перегружаем. Полиция! Долой архаизмы постсоветской милицейской системы! С целью внедрения европейской модели оценки полиции, сегодняшним приказом отменил все 86 обязательных показателей оценки», – заявил министр внутренних дел.

Он отметил, что будет введена абсолютно новая модель оценки эффективности полицейской работы, которая опирается на доверие населения к полиции. Оценка эффективности деятельности сотрудников Национальной полиции будет осуществляться по четырем направлениям: 1) результаты внешнего опроса; 2) оценка бизнес-средой эффективности полицейской деятельности; 3) результаты внутреннего опроса; 4) результаты выполнения приоритетных задач.

«Так будет правильно! – и никаких больше палочек, галочек и плановых нормативов по количеству карманных воров и расхитителей!», – подчеркнул Аваков.