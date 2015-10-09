Глава краматорской милиции рассказал о работе правоохранителей на выборах

Начальник краматорской милиции Виталий Максымив рассказал представителям краматорских предприятий, которые будут осуществлять организацию проведения местных выборов, о работе милиции по охране избирательных прав граждан.

8 октября в краматорском исполкоме состоялось совещание представителей силовых структур, ГУ ЧС, городского руководства с представителями предприятий по вопросам проведения выборов, сообщает пресс-служба Краматорского ГО ГУМВД в Донецкой области.

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Главный милиционер Краматорска проинформировал собравшихся об изменившейся уголовной и административной ответственности за нарушение избирательного процесса.

Кроме того, полковник милиции подчеркнул, что милиция не является субъектом избирательного процесса: «Милиция предотвращает нарушения законодательства, охраняет избирательные права граждан Украины и общественный порядок. Вместе с тем, при совершении нарушений работники органов внутренних дел должны вовремя их выявлять, расследовать и раскрывать, устранять их последствия в пределах своей компетенции».

С момента получения бюллетеней и до окончания выборов к охране общественного порядка на избирательных участках будет задействовано более 200 работников городского отдела.

Кроме этого в день голосования будет работать 5 следственно-оперативных групп, 2 группы быстрого реагирования и 5 автопатрулей роты патрульной службы городского отдела. Во время голосования 25 октября 2015 с 08.00 до 20.00 наряды милиции обеспечивают охрану избирательных прав граждан и общественный порядок на территории избирательного участка.

В случае совершения правонарушений председатель или заместитель председателя участковой избирательной комиссии имеют право пригласить в помещение для голосования работника органов внутренних дел, который должен вывести нарушителя из помещения для голосования и принять к нему предусмотренные законом меры, после чего работник органов внутренних дел покидает помещение для голосования.

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Пребывание работников органов внутренних дел в помещении для голосования в других случаях запрещается. После установления результатов голосования на избирательном участке сотрудники милиции сопровождают транспортировку избирательных документов в соответствующую территориальную избирательную комиссию, обеспечив охрану этой документации. Также работниками милиции будет осуществляться охрану помещения ТИК до обнародования результатов выборов.