В Госпогранслужбе рассказали подробности крушения украинского Ми-2 в Словакии (фото)

Об этом говорится в заявлении Госпогранслужбы.

Госпогранслужба сообщает, что ночью 11 ноября около 4:00 утра на направлении населенных пунктов Ужгород (Украина) и Вишне-Немецкое (Словакия) пограничный наряд, в условиях сложной видимости, на слух зафиксировал шум двигателя неопознанного летательного аппарата. Данная информация сразу была передана подразделениям Вооруженных сил Украины и коллегам из Словакии.

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"Сразу был организован поиск возможного места взлета и посадки по обе стороны границы. В результате поисковых действий сегодня на территории Словакии в 35 километрах от границы был обнаружен гражданский вертолет "Ми-2", который потерпел крушение. На борту летательного аппарата находилось два гражданина Украины и четверо выходцев из стран юго-восточной Азии, в том числе две женщины. Вероятно данный вертолет использовался злоумышленниками для переправки незаконных мигрантов. Уточнения обстоятельств аварии продолжается", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил во время экстренного брифинга, что на борту украинского вертолета Ми-2, разбившегося на территории республики недалеко от границы с Украиной, летели контрабандисты, сообщает noviny.sk.

"Начались оперативные меры, однако, не совсем успешные из-за сильного тумана. Впоследствии удалось найти обломки вертолета Ми-2 в Стретовке округа Михайловка. Здесь были найдены и тела шести контрабандистов, которые, скорее всего, летели в воздушном судне", - рассказал министр.

При этом, по его словам, за вертолетом велось преследование, от которого пилот пытался уйти, совершив несколько опасных маневров, что и могло стать причиной катастрофы.

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"Мы пока расследуем все обстоятельства трагедии. Но следует констатировать, что контрабандисты прибегают к любым, даже опасным шагам, чтобы пересечь нашу границу", - отметил Калиняк.

По его словам, вертолет изготовлен в Советском Союзе - 60-х годов прошлого века.

"Это вертолет с украинским гербом," подтвердил министр внутренних дел.

Ми-2 предназначен для восьми человек на борту. На месте крушения пока нашли шесть тел. "Не исключено, что число погибших может быть больше", - заявили в МВД.

Кроме того, в ведомстве не исключают, что подобный случай с украинским вертолетом мог быть первым.

Как сообщал УНИАН, ранее в посольстве Украины в Словакии подтвердили гибель шести человек. По данным посольства, вертолет, скорее всего, перевозил нелегальных мигрантов. На борту было шесть человек, из которых пятеро неславянской внешности. Относительно их гражданства информации пока нет.

Куда направлялся вертолет, также пока не известно. Ранее версию о нелегальных мигрантах высказали в Закарпатской ОГА. Также возможно, что вертолет вылетел из Львовской области.