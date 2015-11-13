"Военные повара" обходятся Минобороны значительно дороже аутсорсинга – эксперт

Эксперимент Минобоороны с питанием военных во Львовской академии сухопутных войск показал полную несостоятельность идеи возвращения в армию «военных поваров».

Об этом на сайте «Новое время» сообщил эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.

«Возвращение воинским частям старой «совковой» традиции самостоятельно обеспечивать военнослужащих питанием уже принесло первые результаты: во Львовской академии сухопутных войск курсанты заменили на кухне уборщиц и посудомоек. Есть информация и о случаях отравлений», - пишет Жовтенко.

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По его словам, «адвокаты» возвращения кухонных нарядов утверждают, что, избавившись от крупных компаний, кормивших воинские части, можно улучшить рацион солдата, а расходы снизить, но в действительности это не так.

«Сейчас суточный набор продуктов на одного солдата в воинских частях, где проводится эксперимент, составляет 57,24 грн. Компании, которые еще недавно работали в частях, где проходит эксперимент, брали за свои услуги дороже –58,98 грн. Но в эту сумму были включены все затраты – зарплата поваров, моющие средства, вода, электроэнергия, налоги. В среднем «непродуктовые» затраты у подобных предприятий общественного питания составляют около 35%. Выходит, затраты на питание военных в ходе эксперимента не уменьшились, а увеличились на 27%. Это без учета бесплатного труда курсантов или солдат, которых привлекают к работам на кухне. И при том, что для эксперимента выбирались части с образцовыми столовыми, укомплектованными новым оборудование. А если взять «отстающих», посчитать цену оборудования и заложить его в себестоимость?» - рассказывает эксперт.

По его мнению, рассказы о «шведском столе» в солдатских столовых – бутафория. «Что касается шведского стола, то рядовые военнослужащие все равно получают пищу порционно. Изобилие в частях, где проводится эксперимент, существует только в объективах телекамер», - указывает Жовтенко.

Эксперт утверждает, что идея «волонтерского десанта» привлечь международные торговые сети к поставкам продуктов в армию также себя не оправдала.

«Насколько удалось выяснить, одна из них (известная ритейлеровая сеть) принимала участие в тендере на поставки продуктов для Львовской академии Сухопутных войск, где как раз и проводится эксперимент. Но не выиграла. Поставляет в академию продукты прежняя компания, которая раньше еще и кормила курсантов – ее цены оказались самыми доступными», - сообщает Жовтенко.

Эксперт считает, что у руководителей проекта «Волонтерский десант», судя по их высказываниям нет четкого представления об оптимальной системе питания военнослужащих.

«Речь идет о некой «гибридной модели». Где-то свои повара, где-то аутсорсинг, где-то солдат будет кормить местный ресторан. Что в итоге получим? Анархию? Отсутствие какой-либо системы, контроля, четкого соблюдения стандартов. И вдобавок коррупцию», - утверждает Жовтенко.

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Если Минобороны пытается экономить, считает эксперт, контракты на поставку, как продуктов, так и на предоставление самой услуги кормления солдат, нужно заключать на 3-4 года. Тогда у предприятий – победителей тендеров появился стимул инвестировать средства в собственную переработку и хранение сельхозпродукции, что снизит их издержки.

«Вопрос организации армейского питания – сугубо практический. Нельзя уничтожать работающую систему только потому, что основных аутсорсинговых компаний четыре, а не семь или десять, или потому, что они обеспечивают части питанием уже не первый год», - резюмирует эксперт.

Как сообщалось, во Львовской академии сухопутных войск и в Одесской береговой базе МВС проводится эксперимент, который предусматривает передачу функций продовольственного обеспечения солдат непосредственно воинским частям.