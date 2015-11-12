С призывников незаконно собирают данные о жилье и зарплате их родителей - правозащитники

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга, комментируя проведенное военкоматами Киева и области анкетирование школьников - будущих призывников, сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена.

Он напомнил, что в анкете «Справка о семье призывника», которая была предоставлена для заполнения ученикам столицы и Киевской области, содержались вопросы о рабочих местах и заработной плате родителей, об их состоянии здоровья, о домашних животных и пр.

По словам Чаплыги, сбор данных о жилищных условиях, родственниках, домашних животных призывников нарушает действующее законодательство о защите персональных данных.

«Наличие такой анкеты противоречит здравому смыслу. Она в принципе не может существовать, однако существует. В Офис омбудсмена уже поступило немало жалоб от родителей и активистов, поэтому мы обратились в Минобороны с требованием объяснить нормативно-правовую базу этого документа», - сообщил Чаплыга.

Представитель уполномоченного, в частности, отметил, что, согласно статье 32 Основного Закона, никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.

Статьей 6 Закона Украины «О защите персональных данных» установлено, что обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных по согласию субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных законами Украины, в порядке, установленном законодательством.

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Кроме того, согласно статье 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», приписка граждан Украины мужского пола к призывным участкам проводится с целью постановки их на воинский учет, определения имеющихся призывных ресурсов, степени годности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств. Таким образом, этой статьей определен необходимый объем информации о лице, которую имеет право обрабатывать военный комиссариат с целью взятия призывника на воинский учет.

Согласно части 3 статьи 6 Закона Украины «О защите персональных данных», состав и содержание персональных данных должны быть соответствующими, адекватными и нечрезмерными относительно определенной цели их обработки.

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«Вместе с тем перечень персональных данных, которые должен предоставить призывник, заполняя «Справку о семье призывника», в том числе о членах семьи призывника, явно чрезмерный относительно определенной цели обработки», - убежден Чаплыга.

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Представитель уполномоченного отметил, что в анкете, в частности, необходимо указывать персональные данные призывника и его родителей, которые являются «чувствительными» персональными данными и обработка которых запрещена в соответствии с Конвенцией о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных (ст. 6) Закона Украины «О защите персональных данных» (ст. 70). Как исключение, обработка таких данных разрешается только в строго определенных законом случаях. К таким данным относятся, в частности, национальность, состояние здоровья, религиозные убеждения. И именно такую информацию о себе, своих родителях и других родственниках требует военкомат от призывников.