Минобороны обещает всем призывникам материальную помощь в размере двух минимальных зарплат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Алексей Чорнобай. (УНИАН: в Украине с 1 сентября минимальная зарплата составляет 1 тыс. 378 грн).

Он напомнил, что в ходе осенней призывной кампании планируется призвать 11 тысяч граждан в возрасте от 20 до 27 лет.

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«Всего в рамках кампании планируется призвать около 11 тысяч юношей. Призыву подлежат юноши, которым на день вызова в воинскую часть исполнилось 20 лет, а также лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку», - отметил Чоронобай.

Также он добавил, что граждане без полного высшего образования будут служить 1,5 года, а с высшим образованием - один год. Все призывники будут служить срочную службу только за пределами зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу, который будет продолжаться до 30 ноября.