В РПЦ заявили, что церковь равна государству и может представлять интересы большинства россиян
Церковь должна принимать равное с государством участие в принятии решений, связанных с духовным измерением жизни.
Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, передает "Эхо Москвы".
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По его словам, духовенство и миряне, имеют полное право на то, чтобы их голос был определяющим.
Чаплин считает, что необходимо вести диалог с позиции "представителей общественной силы, являющейся большинством народа".
Протоиерей Чаплин пояснил, что церковь ощущает себя субъектом, равным государству, а православные являются большинством в РФ. И подчеркнул, что будет настаивать на "равном участии государства и церкви в принятии решений, которые затрагивают существенные церковные интересы или связаны с нравственным, духовным измерением жизни".
Как сообщалось ранее, в Москве также решили разместить точки доступа к бесплатному Wi-Fi рядом с церквями и в пешеходных зонах.