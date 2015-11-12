В РПЦ заявили, что церковь равна государству и может представлять интересы большинства россиян

Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, передает "Эхо Москвы".

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По его словам, духовенство и миряне, имеют полное право на то, чтобы их голос был определяющим.

Чаплин считает, что необходимо вести диалог с позиции "представителей общественной силы, являющейся большинством народа".

Протоиерей Чаплин пояснил, что церковь ощущает себя субъектом, равным государству, а православные являются большинством в РФ. И подчеркнул, что будет настаивать на "равном участии государства и церкви в принятии решений, которые затрагивают существенные церковные интересы или связаны с нравственным, духовным измерением жизни".

Как сообщалось ранее, в Москве также решили разместить точки доступа к бесплатному Wi-Fi рядом с церквями и в пешеходных зонах.