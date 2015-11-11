В полиции требуют ввести уголовную ответственность за наркотическое опьянение

Руководитель департамента Национальной полиции Украины предлагает установить уголовное преследование за наркотическое опьянение.

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook глава нового департамента по борьбе с наркопреступностью при Национальной полиции Украины Илья Кива.

"Первое требование - это восстановление уголовной ответственности за наркотическое опьянение! Принимая наркотики, человек убивает возможность рождать полноценное потомство! Заранее обрекая будущих своих детей к физическим и психическим страданиям - это преступление и вот это аморально!" - заявил он.

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Вместе с тем, отметим, что такая позиция расходится с мнением большинства мировых и украинских экспертов в области наркополитики, признавших, что репрессивные методы борьбы с потребителями наркотиков, попавших в зависимость неэффективны, и приводят к обратному эффекту - росту криминальных преступлений, в том числе в силовых органах, всплескам распространения инфекции ВИЧ/СПИД и дискриминации наркопотребителей, лишающей их права на лечение.

Так, члены Глобальной комиссии ООН по вопросам наркополитики выступают с критикой репрессивных мер и криминализации людей за употребление наркотиков: "Политические деятели и общественные фигуры должны найти в себе мужество признать, что стратегии борьбы с наркотиками на основе силовых средств не могут решить эту проблему, и тому имеются множественные убедительные доказательства".

"Уголовное преследование за употребление и хранение наркотиков не привело к существенному снижению их распространения. В то же время из-за опасности оказаться в тюрьме наркопотребители боятся обращаться за лечением и прибегают к высокорискованным практикам, таким как небезопасные инъекции. Борьба с рядовыми потребителями наркотиков отвлекает правоохранительные органы от пресечения серьезных преступлений, растрачивает государственные ресурсы, а для миллионов людей, оно оборачивается долгосрочными негативными последствиями, связанными с судимостью", - говорится в последнем докладе за 2014 год Глобальной комиссии ООН по вопросам наркополитики, среди авторов которого авторитетные мировые эксперты в данной области, такие как бывший Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан, бывшие президенты Мексики, Колумбии, Бразилии.

Неправительственные организации, работающие в Украине так же неоднократно отмечали негативные последствия преследования и дискриминации наркозависимых, призывая власти страны к обеспечению их правовой помощью.

"В Украине люди, страдаюющие зависимостью от наркотиков, не имеют доступа к признанным миром стратегиям лечения и профилактики ВИЧ/СПИД из-за отношения к ним со стороны правоохранительных органов, как к преступникам. Преследование наркозависимых людей загоняет их в тупик. Из-за этого они боятся обращаться в медицинские заведения или правоохранительные органы, оказываются вне контроля и профессиональной помощи, что приводит только к росту инъекционной наркомании, распространению эпидемии ВИЧ/СПИД и делает невозможной эффективную борьбу с ней"- заявляли представители Института открытого общества и Международного фонда "Возрождение", более 10 лет работающие с проблемой профилактики и лечения ВИЧ/СПИД.

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Стоит отметить, что данное требование Ильи Кивы вызвало резкую критику со стороны пользователей социальных сетей, в том числе и профессионального характера.

Напомним, Илья Кива был назначен министром МВД Арсеном Аваковым на должность главы вновь созданного Бюро противодействия наркопреступности в структуре Национальной полиции Украины в конце октября 2015 года. Приказом министра МВД Илье Киве было досрочно присвоено звание сначала подполковника, а затем полковника. Награжден Арсеном Аваковым наградным оружием.