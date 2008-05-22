Секретариат Президента подсказывает НБУ правильное решение по курсу гривни
Есть пять дней подумать, поспорить...
|Александр ШЛАПАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил журналистам на пресс-конференции в Киеве.
При этом он отметил, что к этой дискуссии необходимо привлечь экономический блок правительства.
«Мне кажется, что это решение (установить официальный курс гривни на уровне 4,85 грн./долл. – УНИАН) не является правильным в ситуации, которую мы переживаем… И я думаю, что дискуссия относительно этого решения еще впереди», - сказал А.ШЛАПАК.
Он отметил, что предметом такой дискуссии являются, в частности, вопросы обоснованности такого решения и его влияние на бюджетные показатели, на показатели внешнеторгового сальдо Украины в контексте действия норм ВТО, а также реальные финансовые потери или выгоды населения.
При этом А.ШЛАПАК сообщил, что, по предварительным оценкам, изменение курса могло привести к потере денег населением в объеме около 6 млрд. грн.