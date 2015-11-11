20 "беркутовцев", которых хотели задержать, сбежали из Украины в один день - Матиос

Об этом в эфире hromadske.tv рассказал главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Анатолий Матиос.

Матиос подтвердил, что летом 2014 года он возглавлял управление, которое занималось процессуальним руководством расследование дела по Майдану, так называемое 228 уголовное производство.

«В начале августа прошлого года группой процессуальных руководителей и достаточно патриотических чрезвычайно профессиональных работников СБУ была подготовлена феноменальная операция по задержанию 20 на тот момен действующих, которые проходили службу в органах МВД, работников Беркута. Но, однако, при весьма странных обстоятельствах, перед проведением операции по их задержанию - а это должна быть масштабная операция, не в Киеве, чтобы не вызвать бунта и спонтанного противостояния и стрельбы именно в столице. Все эти беркутовцы в один день покинули пределы Украины», - отметил Матиос.

Он также считает, что беркутовцы или получили команду, или были предупреждены.

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Об этой операции знало немного людей - оперативная группа СБУ, технические подразделения - наружное наблюдение и частично подразделение Альфа, процессуальные руководители, первый отдел управления, и первые руководители ГПУ - Ярема и Аваков, сообщил Матиос, которого допрашивали относительно этого расследования следователи.

Кто к этому может быть причастен, Матиос не комментирует.