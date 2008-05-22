Погода не даст киевлянам сбежать с выборов на шашлыки

23 мая погоду в Украине будет определять циклон с центром над западными областями; ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточных областей, пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах очень сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 23 мая температура ночью 11-16°; днем в западных областях 14-19°, на остальной территории 21-26°, в восточной части 25-30°; в Карпатах ночью 7-12° тепла, днем 10-15°.

24-25 мая переменная облачность. 24 мая пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с, только в восточных областях, Крыму и Приазовье без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 19-25°, в южной и восточной частях местами 26-28°; в западных областях ночью 8-13°, днем 13-18°. 25 мая в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 13-18°, на юге и востоке 19-24°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

26- 27 мая - преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, ночью 26 мая местами в южной, а днем 27 мая в западной части небольшие кратковременные дожди, кое-где грозы. Температура ночью 4-10° тепла, в южной части и в Закарпатье до 14°; днем в восточных областях 11-16°, на остальной территории 16-22°, в Закарпатье, а 27 мая и в южной части 20-26°, 26 мая в северных и большинстве центральных областей 13-18°.

В Киеве и области завтра, 23 мая, пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°. По области температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

24-25 мая сохранится переменная облачность. 24 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°. 25 мая местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

26- 27 мая - преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10° тепла; днем 26 мая 13-18°, 27 мая 17-22°.