В "ДНР" начали пользоваться собственными "банковскими картами" (фото)

Об этом в своем Facebook сообщил так называемый официальный представитель "МИД ДНР" Константин Долгов.

Таким образом, чиновники "ДНР" начали пользоваться банковскими картами "народной республики".

Читайте такжеНа Донетчине будут заочно судить "министра аграрной политики ДНР"

"И тут же снял в банкомате свою первую зарплату в "МИД ДНР". Все работает", - написал Долгов.

Отметим, что функции банковской карты объединили с функциями так называемой социальной карты, которую ввели на оккупированной территории ранее.

Как сообщал УНИАН, также эту платежную карту объединили вместе с паспортами.