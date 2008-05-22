Судмедэксперт продавал глаза покойников

Сотрудник Бюро судебно-медицинской экспертизы г.Нижневартовска (Россия) уличен в изъятии органов умерших в корыстных целях, сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры в Уральском Федеральном округе.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, судмедэксперт систематически изымал у трупов глазные яблоки, чтобы продать их одному из лечебных учреждений округа. Всего им было проведено около ста таких операций.

Несмотря на очевидность содеянного, указанные факты в течение полутора лет не получали должной правовой оценки со стороны правоохранительных органов города, отметили в прокуратуре.

После вмешательства Уральского управления Генпрокуратуры РФ по факту незаконного изъятия органов было возбуждено уголовное дело, за ходом расследования был установлен особый контроль.

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