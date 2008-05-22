Кабмин предлагает ввести госпошлину при продаже недвижимости
05:27, 22 мая 2008Общество
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1%, но не более трех минимальных зарплат
Кабинет министров предлагает ввести государственную пошлину при продаже недвижимости в размере 1% от стоимости недвижимости, но не более трех минимальных зарплат.
Как передает корреспондент УНИАН, такие изменения в декрет Кабинета министров «О государственной пошлине», по словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, были одобрены на сегодняшнем заседании Кабмина.
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