Гриценко: нужно разграничить права Минобороны и Генштаба

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны просит парламент законодательно размежевать полномочия Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Мы рекомендуем принять в целом законопроект о разграничении функций между Минобороны и Генштабом», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В частности, по его словам, речь идет о разграничении полномочий в части управления войсками, организации территориальной обороны, административной части.

А.ГРИЦЕНКО также заметил, что предлагается законодательно утвердить введение нового органа управления Генштаба – объединенного оперативного командования, в которое входят представители всех видов Вооруженных Сил и которое будет осуществлять управление применения Вооруженных Сил.

По словам А.ГРИЦЕНКО, ранее эти пункты были определены только указом Президента Украины.