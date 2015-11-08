На границе с Румынией задержали 10 нелегальных мигрантов из Афганистана

Черновицкие пограничники сегодня утром задержали 10 нелегальных мигрантов из Афганистана, которые пытались пересечь границу с Румынией.

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе, среди задержанных были трое мужчин, пять женщин и двое детей, документов никто при себе не имел.

«С их слов стало известно, что они - граждане Афганистана, направлялись в страны Евросоюза и пытались нарушить украинско-румынскую границу. Горе-путешественники скрывались в одном из жилых домов населенного пункта Селятин», - говорится в сообщении.

Кроме незаконных мигрантов, в этом же помещении правоохранители обнаружили 11 ящиков табачных изделий марки «Viceroy». Продолжаются действия по установлению лиц, которым принадлежит найденный товар.

На данный момент задержанные доставлены на участок отдела пограничной службы «Селятин» для составления админпротоколов. Продолжаются действия по установлению организаторов незаконной переправки мигрантов.