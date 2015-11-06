В Краматорске состоялась областная конференция по патриотическому воспитанию

Об этом передает городской сайт 6264.com.ua.

Была проведена конструктивная работа по определению основных векторов развития Донецкой области в направлении национально-патриотического воспитания подрастающего поколения.

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В частности, определена специфика реализации концепции национально-патриотического воспитания в дошкольных учебных заведениях; очерчены современные подходы национально-патриотического воспитания в школах; определены проблемы и перспективы воспитания во внешкольных учебных заведениях; проанализирован управленческий аспект осуществления национально-патриотического воспитания в учебных заведениях области.

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Каждый город Донецкой области представил свои материалы на выставку конференции. Участники и гости ознакомились с наработками педагогических коллективов по данной проблеме.

Краматорская украинская гимназия также представила свой опыт на отдельном выставочном стенде «Растим гражданскую культуру и национальное сознание», где показала технологии, методы, приемы и формы воспитательной работы в форме книжно-издательской продукции (альбомы, турникеты, брошюры, книги и др. ).