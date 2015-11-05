Отныне украинцы могут узнать о состоянии оформления загранпаспорта через интернет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, с сегодняшнего дня каждый человек может через Интернет узнать, в каком состоянии находится оформление или изготовление его заграничного паспорта.

Сервис выдает один из четырех статусов документа в соответствии с этапами оформления: документы приняты подразделением миграционной службы, проводится проверка данных; предоставлено разрешение на изготовление паспорта – данные отправлены на персонализацию в полиграфкомбинат «Украина»; паспорт изготовлен и отгружен к месту выдачи (срок доставки в зависимости от региона составляет от 1 до 3 рабочих дней); паспорт доставлен к месту выдачи.

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Сервис позволит снять часть нагрузки на «горячие линии» территориальных органов миграционной службы, а также избежать случаев, когда работники миграционной службы искусственно «затягивают» выдачу паспорта, говорится в сообщении.