Прибывший из Севастополя в Новороссийск десантный корабль РФ загрузили оружием для Сирии - Минобороны

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в аналитической справке по поводу обстановки вокруг сирийского конфликта.

Читайте такжеСМИ: численность российских военных в Сирии составляет примерно 4 тысячи человек

Отмечается, что войска сирийского президента Башара Асада продолжали боевые действия против оппозиционных вооруженных формирований и террористической группировки «Исламское государство». По данным разведки, в течение суток подконтрольными Асаду вооруженными формированиями установлен контроль над участком автомобильной дороги Алеппо – Ханасер, что позволило восстановить логистическое обеспечение подразделений ВС, которые принимают участие в операции по разблокированию авиационной базы в районе н.п.Расин Эль-Абуд. Также начата операция по возобновлению контроля над городом.Пальмира (провинция Хомс), который с мая с.г. находится под контролем ИГ.

Читайте такжеDie Welt: НАТО готовится к бою против Путина и ИГ

«Меры по наращиванию и обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали перелеты военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76 с авиабазы Хмеймим, - говорится в сообщении. - 3-4 ноября с.г. большой десантный корабль «Александр Отраковский» Северного флота совершил переход из ВМБ Севастополь в пункт базирования Новороссийск, для загрузки авиационных и артиллерийских боеприпасов (ориентировочный срок выхода – 8-9 ноября с.г.)».