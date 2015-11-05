Суд наложил арест на автомобили и объекты недвижимости бывших прокуроров Крыма

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Всего арестовано 10 транспортных средств и 25 объектов недвижимости, среди которых квартиры на материковой части Украины, а именно в городах Киев, Херсон, Кривой Рог.

Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет около 18 млн грн.

Напоминается, что следователями Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство о совершении бывшими работниками прокуратуры Автономной Республики Крым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, то есть оказание иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

В частности установлено, что эти работники прокуратуры вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу работника прокуратуры Украины, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым перешли на службу в незаконно созданную прокуратуру Республики Крым и выполняют указания и распоряжения так называемых руководителей указанной прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, установлено, что 145 работников прокуратуры АРК вопреки требованиям законодательства Украины перешли на службу в незаконно созданную прокуратуру Республики Крым и выполняют указания и распоряжения так называемых руководителей указанной прокуратуры.

Кроме того, ранее в рамках расследования производства в отношении экс-прокуроров было арестовано 43 автомобиля, а также 27 объектов недвижимости на материковой части Украины.

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18 августа 2015 года 145 бывших работников прокуратуры АР Крым, подозреваемых в государственной измене после аннексии автономии Россией, были объявлены в розыск.