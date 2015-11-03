ВР отменила необходимость наличия регистрации у переселенцев при взятии их на учет

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 народных депутата.

Документом, в частности, в законе "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" устанавливается, что внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, находящееся на территории Украины на законных основаниях и имеющее право на постоянное жительство в Украине, которое заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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Установлено, что основанием для взятия ВПЛ на учет является проживание на территории, где возникли указанные обстоятельства. Ранее в законе было указано, что для этого нужна регистрация места проживания на такой территории. Однако в случае отсутствия регистрации на территории, откуда было совершено перемещение, заявитель должен предоставить доказательства проживания там - военный билет, трудовую книжку, документы о собственности, образовании, фотографии и т.п.

Определено, что для получения бессрочной справки о взятии на учет ВПЛ такое лицо обращается с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их наличия) советов по месту жительства в порядке, установленном Кабинетом министров.

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Форма заявления утверждается центральным органом исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сферах занятости населения и трудовой миграции, трудовых отношений, социальной защиты, социального обслуживания населения, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, а также защиты прав вернувшихся в Украину депортированных по национальному признаку лиц.

Этот орган также ответственен за обеспечение формирования и ведения Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

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Вместе с заявлением заявитель представляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий её специальный статус.

В случае наличия в документе, удостоверяющем личность и подтверждающем гражданство Украины, или документе, удостоверяющем личность и подтверждающем ее специальный статус, отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение в связи с обстоятельствами, определенными в статье 1 этого Закона, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица или решение об отказе в выдаче справки с обязательным указанием основания отказа, подписанная руководителем уполномоченного органа, выдается заявителю в день подачи заявления.