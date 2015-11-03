Английский как иностранный лучше знают в Швеции, Украина за год поднялась на 10 ступенек
Дания уступила Швеции первым местом по уровню владения английским языком как иностранным.
Таковы результаты исследования международной тренинговой компании Education First, обнародованы на сайте организации, пишет Европейская правда.
В сравнении с прошлым годом Дания опустилась сразу на две строчки, уступив Швеции и Нидерландам.
В топ-10 также оказались Норвегия, Финляндия, Словения, Эстония, Люксембург, Польша и Австрия.
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Среди стран ЕС самый низкий уровень английского – у граждан Франции, которая оказалась на 37 месте (в прошлом году страна была 29-й).
Украина, в сравнении с прошлым годом значительно улучшила свою позицию, поднявшись с 44-й строчки на 34-ю, оказавшись в рейтинге между Гонконгом и Перу.
При этом Украина опередила и Россию, которая в сравнении с прошлым годом опустилась с 36-й на 39-ю строчку.
Всего рейтинг охватывает 70 стран. Самый низкий уровень владения английским – в Ливии.