Английский как иностранный лучше знают в Швеции, Украина за год поднялась на 10 ступенек

Таковы результаты исследования международной тренинговой компании Education First, обнародованы на сайте организации, пишет Европейская правда.

В сравнении с прошлым годом Дания опустилась сразу на две строчки, уступив Швеции и Нидерландам.

В топ-10 также оказались Норвегия, Финляндия, Словения, Эстония, Люксембург, Польша и Австрия.

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Среди стран ЕС самый низкий уровень английского – у граждан Франции, которая оказалась на 37 месте (в прошлом году страна была 29-й).

Украина, в сравнении с прошлым годом значительно улучшила свою позицию, поднявшись с 44-й строчки на 34-ю, оказавшись в рейтинге между Гонконгом и Перу.

При этом Украина опередила и Россию, которая в сравнении с прошлым годом опустилась с 36-й на 39-ю строчку.

Всего рейтинг охватывает 70 стран. Самый низкий уровень владения английским – в Ливии.