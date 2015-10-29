Определены самые раздражающие попутчики в самолете

Об этом сообщается в исследовании туристического поисковика Aviasales, передает Lenta.ru. Авторы рейтинга опросили тысячу человек и пришли к выводу, что настоящим кошмаром авиапутешественника являются попутчики, переборщившие с алкоголем. Первое место им присудили 36% опрошенных.

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На второй позиции расположились любители разуться в полете. С запахами в салоне самолета не готовы мириться 27% респондентов. Замыкают тройку лидеров кричащие дети - такой вариант выбрали 17% респондентов.

Также выяснилось, что пассажиры, слишком сильно откидывающие спинку впереди стоящего кресла, раздражают 11% респондентов, еще 9% опрошенных недовольны чрезмерно болтливыми соседями по самолету.

В начале октября в США определили самый раздражающий типаж постояльцев в отелях. Ими стали невнимательные родители. Вторую строчку рейтинга заняли любители пошуметь в номере.

В июле был опубликован рейтинг самых раздражающих отпускных фото. Выяснилось, что самыми ненавистными являются скриншоты из iPhone о прогнозе погоды на курорте. Также в список попали отпускные селфи и снимки ног на фоне моря.