По всей территории Украины будет без осадков и относительно тепло

08:26, 03 ноября 2015
Общество
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Сегодня на всей территории Украины осадков не ожидается, температура днем будет от +8 до +16.

flickr.com/photos/nikki__

Об этом сообщает Гидрометцентр. В сообщении говорится, что в восточных областях ожидается температура от +8 до 10, в центральных - от +9 до +12, в южных - от +9 до +15, в северных - от +8 до 11.

Теплее всего будет в Крыму и западных областях от +9 до +16.

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В Киеве будет без осадков, температура - от +9 до +11.

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