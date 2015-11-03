По всей территории Украины будет без осадков и относительно тепло
08:26, 03 ноября 2015Общество
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Сегодня на всей территории Украины осадков не ожидается, температура днем будет от +8 до +16.
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Об этом сообщает Гидрометцентр. В сообщении говорится, что в восточных областях ожидается температура от +8 до 10, в центральных - от +9 до +12, в южных - от +9 до +15, в северных - от +8 до 11.
Теплее всего будет в Крыму и западных областях от +9 до +16.
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В Киеве будет без осадков, температура - от +9 до +11.
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