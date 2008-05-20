”Антиинфляционные” законы бьют по мелкому бизнесу, и значит и по экономике

Принятие Верховной Радой первого антиинфляционного закона о регулировании реализации отдельных социально значимых продуктов питания приведет к вытеснению с розничного рынка Украины мелкого торгового бизнеса.

Такое мнение высказал УНИАН директор исследовательской компании RetailStudio (Киев) Михаил ГРИЩЕНКО.

«Крупные розничные сети способны реализовать продукцию с меньшими наценками за счет масштабов работы, оптимизации логистики, формирования выгодных условий работы с поставщиками. Кроме того, крупные компании имеют возможность субсидировать убытки, понесенные от продажи некоторых товаров за счет других товаров (например, во время проведения ценовых акций). У небольших розничных торговцев накладные расходы больше, а возможности перекрестного субсидирования разных категорий товаров – меньше», - считает он.

По данным аналитика, в среднем по Украине торговая наценка на социально значимые продукты питания составляет 10-15%. Ее размер зависит и от масштаба розничной сети, и от формата магазина: в крупных торговых сетях она может составлять 17%, а в «магазинах у дома» - 40%.

По словам М.ГРИЩЕНКО, принятие «антиинфляционного закона» 16 мая не способствует снижению инфляции, зато серьезно подрывает институты розничного рынка.

По мнению эксперта, Кабмин и местные органы власти и так обладают достаточными полномочиями для регулирования торговой надбавки в рамках Закона “О ценах и ценообразовании”. В частности, местные органы власти устанавливают наценки в розничных сетях своих регионов, а Кабмин – утверждает перечень социально значимых продуктов.

Как отметил директор RetailStudio, принятие закона не приведет к уменьшению товарооборота сетей, поскольку на него невозможно повлиять административными методами. Существует вероятность, что часть оборота уйдет «в тень», возможно, возникнет дефицит.

При этом эксперт не исключает возможности ухудшения качества социально значимых продуктов. Например, сырье, из которого делают хлеб в Киеве, уже сейчас отказываются принимать в других регионах страны, добавил он.

М.ГРИЩЕНКО считает, что для формирования прозрачных правил игры на розничном рынке следует создать механизм взаимодействия между властью, розницей и производителями.

«Для Украины, доля цивилизованной розницы в общем розничном товарообороте которой не превышает 15%, единственная возможность решить рост цен в долгосрочной перспективе – создание прозрачных институтов развития розничной торговли, что позволит ускорить развитие розничных сетей и привлечь сюда новых игроков. Только тогда в Украине образуется ситуация, в которой между розничными сетями будут происходить «ценовые войны», как в Нидерландах или Великобритании», - подчеркивает эксперт RetailStudio.

Как сообщал УНИАН, 16 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла закон о регулировании реализации отдельных социально значимых продуктов питания, на чем настаивала фракция БЮТ.

«За» принятие данного закона проголосовал 251 народный депутат из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом определяется перечень социально значимых товаров, в который входят: мука, крупы, хлеб, ряд овощей, мясо и рыба. Предусматривается, что суммарная торговая наценка на эти товары не должна превышать 15%. В случае, если торговец нарушит эту норму, его ожидают штрафы, которые будут взиматься в местные бюджеты.