Трудовой колектив ОПЗ обращается к Ющенко, Тимошенко и Семенюк

Трудовой коллектив открытого акционерного общества “Одесский припортовый завод» обратился с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Фонда государственного имущества Украины Валентине СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО

“Трудовой коллектив открытого акционерного общества «Одесский припортовый завод» вынужден обратиться к Вам в связи с беспокойством о сохранении настоящего и об обеспечении будущего завода, - отмечается в письме. - Судьба завода - это наша судьба, большинство из нас отработали на заводе 20-30 лет, здесь работают наши дети и внуки...

Много лет мы вкладывали душу, знание и опыт в строительство, эксплуатацию завода, реконструкцию и модернизацию его объектов.

Завод является членом Международной ассоциации производителей минеральных удобрений, добился позитивного признания среди предприятий химической промышленности".

В то же время, как отмечается в обращении, “конкуренция на мировом рынке производства минеральных удобрений обостряется, все больше вводится новых объектов в странах, добывающих дешевый природный газ - основное сырье для производства азотных удобрений. В условиях значительного роста цены на сырье завода - природный газ, доля которого в себестоимости основной продукции-аммиака уже в 2008 году превышает 80%, как никогда не назрела необходимость в кардинальных изменениях деятельности завода.

Из официальных источников мы знаем, что цена природного газа в Украине в ближайшие годы вырастет, поэтому необходимо в кратчайший срок провести серьезный расходный комплекс технических мер по модернизации производства, чтобы выйти на новый уровень и быть конкурентоспособным на мировом рынке.

Промышленность азотных удобрений в ближайшие три года подвергнется серьезным испытаниям со стороны мировых рынков сырья и готовой продукции.

Коллектив завода поддержал принятое в начале 2007 года Президентом Украины, Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины единое, окончательное решение о завершении приватизации Одесского припортового завода, и работает в условиях повышенного напряженного ожидания завершения этого важного социально-экономического процесса.

В это время осуществлена льготная продажа акций нынешним и бывшим работникам трудового коллектива завода. Таким образом, работники и пенсионеры завода приобрели право собственности на часть имущества в виде акций, выпуск которых был зарегистрирован Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины и распространяется на целостный имущественный комплекс предприятия.

С болью в сердцах узнали об очередной приостановке завершающей стадии приватизации на основании Указа Президента Украины от 15 апреля 2008 г. №359/2008 «О приостановке действия Распоряжения Кабинета Министров Украины от 11.02.2008 г. №261-р «Об утверждении Условий проведения конкурса по продажу пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Тщательно проработанные, при участии трудового коллектива завода, органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления Одесской области, г. Южный, условия проведения конкурса по продажу пакета акций завода создали реальные возможности осуществления справедливой, прозрачной, выгодной для Украины и завода приватизации.

На наш взгляд, эти условия полностью охватывают социальные, технические, экономические, экологические и другие аспекты будущей деятельности завода.

В соответствии с общим признанием условия по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» лучше, чем условия, которые считались образцовыми по приватизации ОАО «Криворожсталь».

Среди желающих принимать участие в конкурсе по приватизацию завода много известных компаний на мировом рынке по производству минеральных удобрений, в том числе крупнейшая в мире компания «Yara International А&А» (Норвегия).

Меньше чем за год (сентябрь 2007 г. - апрель 2008 г.) дважды отменялись условия открытого, прозрачного конкурса по приватизации завода, официально объявленного Фондом государственного имущества Украины.

Все это может значительно снизить стоимость продажи Одесского припортового завода и снизить заинтересованность серьезных инвесторов. Мы стремимся в Европу, и хотелось бы все делать по- европейски.

Коллектив завода на конференции трудового коллектива единогласно согласовал Фонду государственного имущества Украины «План приватизации», в котором завод признан единым, неразрывным имущественным комплексом.

ОАО „Одесский припортовый завод" спроектирован, строился и модернизировался как целостный технологический и производственно-перевалочный комплекс для производства аммиака, карбамида и другой химической продукции и осуществления перевалки химической продукции собственного производства и других предприятий.

На балансе ОАО «Одесский припортовый завод» нет объектов транспорта, в частности магистрального трубопроводного транспорта (аммиакопровод), морского транспорта (причалы и др.), входящих в единую транспортную систему Украины, которые не подлежат приватизации согласно ст. 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» от 04.03.1992 г. №2163-XII.

На основании изложенного, трудовой коллектив ОАО «Одесский припортовый завод», с целью сохранения созданного высокотехнологичного производства, обеспечения конкурентного будущего завода, взаимодействия и сотрудничества с территориальной общиной г. Южное и Одесского областного совета, выполнения социальных обязательств, предусмотренных Коллективным договором на 2008-2012 года, активного присутствия Украины на мировом рынке минеральных удобрений

ПРОСИТ ВАС

Обеспечить проведение открытого конкурса по продаже единого технологического комплекса ОАО «Одесский припортовый завод» в установленный срок (6 мая 2008 года).