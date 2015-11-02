Краматорчанин добровольно сдал в милицию гранату и патроны
11:45, 02 ноября 2015Общество
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В рамках месячника добровольной сдачи оружия, который проходил с 1 по 31 октября на всей территории Украины, краматорчанин сдал в милицию гранату и около 350 патронов разного калибра.
граната / vorotila.ua
Согласно закону мужчина был освобожден от уголовной ответственности, сообщает "Восточный проект".
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30 октября 51-летний житель города обратился в Краматорский горотдел милиции, чтобы добровольно сдать хранившиеся у него боеприпасы. Помимо боевой гранаты Ф-1 краматорчанин сдал правоохранителям 92 патрона калибром 5,45 мм, 250 патронов калибром5,6 мм и 2 патрона калибром 7,62 мм.
Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы в развалинах одного из частных домов в поселке Беленькое. Согласно действующему законодательству гражданин был освобожден от уголовной ответственности.
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