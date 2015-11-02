Начало недели в Украине будет без дождей и с небольшим потеплением

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура днем установится на уровне от +8 до +17.

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В восточных областях ожидается температура от +8 до 11, в западных - от +11 до +17, в центральных - от +10 до +13, в южных - от +12 до +14, в северных - от +8 до +13.

В Киеве будет без осадков, температура ночью - от +2 до +4, днем - от +11 до +13.