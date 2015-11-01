В СБУ опровергают задержание Корбана генералом, который участвовал в разгоне Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

"Эта информация не соответствует действительности, и сегодня очень много черного PR в отношении сотрудников Службы безопасности", - подчеркнула Гитлянская.

В то же время, говоря о Шайтанове, по ее словам, это "боевой генерал, который имеет очень много заслуг и в том числе во время боевой операции в зоне АТО".

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Как сообщал УНИАН, ранее главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети, что знает якобы командира, который курировал задержание Корбана.

По его словам, Валерий Шайтанов был командиром группы, которая разгоняла активистов Евромайдана в Доме профсоюзов.