Операцию по задержанию Корбана и обыскам проводил командир группы, штурмовавшей Дом профсоюзов на Майдане
Операцию по задержанию Корбана и обыскам офисов партии в Днепропетровске проводил командир группы, штурмовавшей Дом профсоюзов на Майдане во время зачистки активистов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
По его словам, операцией в Днепропетровске руководил генерал СБУ Валерий Шайтанов, который 18 февраля 2014 командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов.
Он в апреле 2014-го вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским, а в День независимости 23 августа 2015 года удостоен президентом Украины звания "генерал-майор.
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"Обратил внимание, что на задержания и обыски в Днепропетровск 31 октября выезжали бронеавтомобили "Кугуар" с пулеметами, которые не часто встретишь на фронте, и микроавтобусы "Альфы" с донецкими номерами.Оказывается, операция была осуществлена 8-м управлением Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ "Альфа" под командованием заместителя начальника ЦСО Валерия Шайтанова", - написал Бутусов.
Группа Шайтанова базируется в Донецкой области, это их машины - "у других подразделений такого нет".
Бутусов рассказал, что в апреле 2014-го года один из офицеров "Альфы" сообщил, что командир "Альфы" В.Човганюк и его заместитель полковник Валерий Шайтанов саботируют приказы командования и не разрешают открывать огонь по террористам, окружившим аэродром.
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Всех командиров "Альфы" назначал при Януковиче один человек - начальник охраны Януковича Константин Кобзарь.
В "Альфе" возник острый конфликт. Ряд офицеров были возмущены контактами с террористами, и требовали дать им возможность атаковать.
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Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с Турчиновым. По итогам заседания, Човганюк и Шайтанов были сняты с командования спецподразделением "Альфа", однако 23 августа 2015 года, на день Независимости, стало известно, что указом президента Украины полковнику Шайтанову было присвоено звание "генерал-майор".
Операцией в Днепропетровске руководил генерал СБУ Валерий Шайтанов - который 18 февраля 2014 командовал одной из штурмов...Posted by Юрий Бутусов on 31 жовтня 2015 р.