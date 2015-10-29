Пункт пропуска в Краматорске оборудован специальными модулями

Первые дни работы уже принесли положительный результат. Как сообщает пресс-служба Краматорского ГО ГУ МВД в Донецкой области, пропускной режим на блокпосту круглосуточно обеспечивают как сотрудники местной милиции, так и приданные силы, прибывшие из других областей Украины в зону проведения АТО, передает kramatorsk.info. 10 дней назад на краматорском пункте пропуска были установлены специально оборудованные модули, которые позволяют улучшить контроль при пересечении его гражданами.

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Работа правоохранителей в первую очередь направлена на недопущение ввоза либо вывоза нелегального оружия и боеприпасов, проникновения на территорию города участников бандформирований, поиск украденных мобильных телефонов и угнанных автотранспортных средств, выявление других правонарушений. Модули оснащены всем необходимым для работы и отдыха милиционеров. В одном из них расположена техника с подключением к необходимым базам данных, благодаря чему граждане и автотранспортные средства в сжатые сроки проходят необходимую проверку. Таким же образом проверяются и мобильные телефоны.

В модуле для отдыха расположена столовая, оснащенная техникой и мебелью – здесь милиционеры могут отдохнуть и согреться в холодное время года. Модернизация блокпоста уже дала положительные результаты. По словам начальника Краматорского ГО Виталия Максымива, за истекшие после нововведения 10 дней были выявлены 2 человека, которые находились в розыске, найдены 2 украденных телефона, установлена причастность 5 лиц к незаконным вооруженным формированиям, изъято 2 единицы холодного оружия.