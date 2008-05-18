Погода на 19-23 мая

Завтра в Украине сохранится теплая погода, в западной части пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 мая будет переменная облачность. Без осадков, лишь в западной части кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, ночью в Карпатах и на Закарпатье, а днем местами в западных областях сильные дожди. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в западных областях 19-24°, на побережье морей около 20°; в Карпатах ночью 6-11° тепла, днем 11-16°.

20-21 мая в Украине переменная облачность. В западной части дожди с грозами, кое-где сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с; в северных и в Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на крайнем западе 8-10°; днем 23-28°, в южных и восточных областях местами до 30°, на побережье морей и в большинстве западных областей 17-22° (на высокогорье Карпат ночью около 10°, днем 12-17°).

22-23 мая в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, лишь 22 мая в восточных областях, Крыму и Приазовье, а 23 мая в западной части преимущественно без осадков. Температура в южной части и восточных областях ночью 10-16°, днем 22-28°, 22 мая местами до 30°; на остальной территории снижении температуры ночью на 3-5°, днем от 17-23° (22 мая) до 11-17° (23 мая).

Завтра в Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°.

20-21 мая в Киевской области переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

22- 23 мая в столичном регионе кратковременные дожди (23 мая местами небольшие), грозы. Температура 22 мая ночью 11-16°, днем 18-23°; 23 мая ночью 7-12°, днем 11-17°.