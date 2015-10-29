В 10 раз больше, чем на Донбассе: В штабе АТО рассказали, какую оплату предлагают наемникам в Сирии
Наемникам в Сирии предлагается оплата в 10 раз большая, чем в войсках "ДНР" и "ЛНР" – до 200 тыс. рублей.
Об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске заявил заместитель руководителя штаба АТО Константин Соколов, передает "112 Украина".
"Отмечается прибытие в учебные центры "первого армейского корпуса" молодого пополнения из числа местных жителей. В ходе развернутой агитации наемникам в Сирии, в настоящее время, на территории "ЛНР" и "ДНР" предлагается зарплата до 200 тыс. рублей в месяц. По сравнению с 20 тыс. рублей за службу в войсках так называемых "ЛНР" и "ДНР", - заявил Соколов.
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По словам Соколова, частные военные компании из РФ разворачивают свои вербовочные структуры на территории, подконтрольной "ЛНР" и "ДНР".
Как сообщал УНИАН, по данным разведки Минобороны Украины, на Донбассе наемников вербуют в "отряды добровольцев" для войны в Сирии.