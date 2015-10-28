На Виннитчине более трех тысяч участников АТО получили приказы о предоставлении земельных участков

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Из них 3 тыс. 125 граждан уже получили приказы о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков на общую ориентировочную площадь 2595,28 га.

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Вместе с тем, 931 участникам антитеррористической операции Главным управлением, сельскими, поселковыми и городскими советами подготовлены и изданы приказы (решения) об утверждении проектов землеустройства относительно отвода земельных участков и передаче их в собственность на общую площадь 510,6944 га на территории области для указанных нужд.

Кроме того, 43 членам семей погибших во время военных действий выдали приказы на общую ориентировочную площадь 59,21 га.