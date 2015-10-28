Отбор анкет, психологическое тестирование и "детектор лжи": в МВД рассказали, через что пройдут кандидаты в КОВД

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Руденко, комментируя перечень требований к кандидатам на службу в полицейском спецподразделении, проинформировали УНИАН в пресс-службе МВД.

По его словам, принцип процесса отбора будет адекватным, "совсем не милицейским". Первый этап – представление и обработка анкет. Анкеты претендентов введут в специальную программу, после чего компьютер автоматически исключает лиц, которые не подходят по основным критериям, отметил Руденко.

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Следующим этапом станет психологическое тестирование. К его проведению привлекут независимую специализированную компанию. По результатам тестов кандидатов их будут рекомендовать для работы по психотипу в одном из трех направлений: непосредственно в полицейском подразделении специального назначения, в программе защиты свидетелей или же в подразделениях по охране общественного порядка, которые будут противодействовать массовым беспорядкам, сообщил заместитель главы МВД.

Руденко также отметил, что отобранных кандидатов протестируют с помощью полиграфа – так называемого "детектора лжи", однако особенностью этого тестирования станет проверка с помощью технологий анализа голоса.

Претендентов будут проверять на причастность к сепаратизму, криминальное прошлое, зависимость от наркотиков или алкоголя, склонность к разглашению служебной информации. Кроме того, кандидатов будут проверять на причастность к преступлениям против мирного населения во время событий февраля 2014 года в Киеве, подчеркнул он.

После прохождения этих испытаний кандидата допустят к проверке физической подготовки – бег, подтягивание, комплекс силовых упражнений, а также практические стрельбы из пистолета и автомата.

Последним, самым сложным этапом, станет 5-дневный курс выживания. Бойцы будут спать не более четырех часов, преодолевать 20-километровые марши с полной амуницией, получать другие критические нагрузки, сообщил Руденко.

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"То есть, не прошел какой-то этап – к следующему не допускается", – отметил заместитель главы МВД.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что 1200 бойцов полицейского подразделения специального назначения нельзя "набрать за 6 секунд". Это длительный процесс, который может длиться полгода и больше, сказал он.

При этом он добавил, что даже заслуги в зоне АТО не дают "льгот" при поступлении в КОВД.

"Пришедшие тогда, в мае, добровольцы – они первые. Шанс нужно дать, но это не значит, что следует снизить требования – вот в чем смысл. Если не готовы – будьте готовы завтра. Мы не хотим профанации и каких-либо компромиссов в качестве", – подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, в процессе реформирования МВД в структуре Национальной полиции будет создан Корпус оперативно-внезапного действия - КОВД. Это спецподразделение должно профессионально и качественно выполнять функции, которые ранее возлагались на такие подразделения как «Беркут», «Сокол», «Грифон» и другие.

16 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что КОВД будет главным ударным подразделением полиции по борьбе с организованной и вооруженной преступностью.