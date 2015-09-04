"Спецназ, который умеет абсолютно все": подготовка тренеров для бойцов КОВД начнется 30 сентября

Подготовка тренеров для бойцов Корпуса оперативного внезапного действия (КОВД) начнется 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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“30 сентября приезжают первые инструкторы, которые вместе с нашими инструкторами будут готовить тренеров для всего остального КОВД”, - сказал Аваков.

Он сообщил, что в ноябре будет объявлен первый конкурс для бойцов КОВД.

“Я думаю, что первое обучение КОВДовцев и первый конкурс мы объявим примерно в ноябре”, - сказал Аваков.

По его словам, все бойцы КОВД будут готовиться в учебном центре в Киеве.

По словам министра, КОВД будет разбит на три части: часть бойцов будет заниматься общественной безопасностью, вторая часть — будет специализироваться на штурмовых операциях, третья часть — специалисты специального назначения наивысшего уровня.

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“Такой себе спецназ в спецназе, который умеет абсолютно все”, - отметил Аваков.

Он также сообщил, что в октябре начинается подготовка участковых полицейских, которые уже зимой появятся в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.