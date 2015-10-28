Минобороны уверяет, что не заинтересовано в призыве "немотивированных" бойцов на военную службу

Министерство обороны Украины не заинтересовано в призыве немотивированных бойцов на военную службу по призыву и по мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам министр обороны Украины Степан Полторак.

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“Работу по призыву нужно проводить очень качественно и аккуратно, учитывая в первую очередь то, что нам нужны люди мотивированные, которые хотят нести службу и защищать свою страну, а не те, которые убегают от каких-либо проблем и которые не нужны в гражданской жизни. Нам толк от таких военнослужащих, которые насильно призываются, не большой”, - сказал министр.

Комментируя случаи принудительной мобилизации на улицах Харькова, Полторак сказал: “Призыв на военную службу, на срочную или мобилизация, должны проходить в соответствии с законом Украины, и закон должны выполнять не только те, которые призывают, но и те, которые подлежат призыву”.

Полторак подчеркнул, что согласно решению президента Украины военнослужащие, призванные на срочную службу, не будут проходить службу в зоне проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за ситуации на Донбассе, созданной вторжением российских войск, 210 тыс. украинцев пришли на военную службу за 6 волн мобилизации.

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21 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас никаких причин для объявления очередной волны мобилизации не существует.

В Украине 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу.

Во время призывной кампании, которая продлится до 30 ноября, на срочную службу планируется призвать более 11 тыс. граждан. Призываются юноши до 20 лет для проведения военной подготовки, военного обучения.