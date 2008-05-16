Тимошенко: землю надо продавать как в Запорожье

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила руководству Запорожской областной госадминистрации усовершенствовать механизм проведения в Украине земельных аукционов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. председателя Запорожской ОГА Валерий ЧЕРКАСКА.

По его словам, соответствующее поручение было дано ему главой правительства Украины во время совещания с участием руководителей 5 регионов, которое состоялось в Киеве 14 мая.

"Премьер была удивлена, узнав от меня, что аукционы по земле не проводятся, и выслушав, почему именно, попросила меня подготовить порядок проведения аукционов с тем, чтобы вынести его на Кабмин и утверждение Президента", - сказал В. ЧЕРКАСКА.

Он также сообщил, что после совещания у премьера по инициативе Ю.ТИМОШЕНКО у него состоялась встреча с Министром финансов Украины Виктором ПИНЗЕНИКОМ и руководством Госкомзема, где детально обсуждался этот вопрос.

По словам В.ЧЕРКАСКИ, подготовить данный порядок и представить его правительству Запорожская ОГА должна в течение недели.

И.о. губернатора считает, что трудностей с подготовкой соответствующих механизмов не будет. "В Запорожской области, в частности в Запорожье, такой порядок давно отработан", – сказал В.ЧЕРКАСКА.

Справка УНИАН. Исполком Запорожского горсовета, где до назначения и.о. председателя ОГА Валерий ЧЕРКАСКА работал заместителем мэра, начал проводить земельные аукционы в 2004 году. В 2005 году впервые в Украине в Запорожье состоялся аукцион, который транслировался в Интернет-сети и по телевидению.