Европейская пресса: Ющенко хочет держать Тимошенко в ”черном теле”

Президент Украины Виктор Ющенко вредит национальным интересам, останавливая процессы приватизации. Его цель – „держать в черном теле” Тимошенко, пишет влиятельная швейцарско-немецкая газета Neue Zuricher Zeitung («Нойе Цюрихер Цайтунг»).

„В правящей коалиции в Украине не утихают интриги. В центре – председатель Фонда государственного имущества Украины, социалистка Семенюк, которая вместе с президентом Ющенко хочет сорвать планы премьер-министра Тимошенко”, - говорится в статье.

„Уже в январе Тимошенко уволила эту бывшую учительницу. Но Ющенко отменил это решение. С тех пор его считают покровителем Семенюк, которую можно смело назвать Министром по препятствованию приватизации. На протяжении месяцев она вместе с главой государства дружно блокируют почти все крупные продажи. Аргументы, которые для этого приводятся, как например, – эта продажа угрожает возникновением монополии, тот ставит под угрозу национальную безопасность – эксперты считают достаточно непонятными”, - убеждены европейские аналитики.

«Своим нерассудительным блокированием трибуны во вторник депутаты Блока Юлии Тимошенко хотели привлечь внимание к критической ситуации и требовать утверждения председателя Фонда госимущества. Фаворит премьера – исполняющий обязанности Семенюк Андрей Портнов. Он соратник Тимошенко и признанны специалист по экономическим вопросам».

„То, что Ющенко начал мешать приватизации, очень огорчает. Среди прочего и потому, что глава государства когда-то считался твердым сторонником денационализации, он также относил к списку своих наибольших триумфов выгодную продажу металлургического гиганта Криворожсталь”, - пишет издание.

„С учетом того, что государственный бюджет на 2008 год имеет дефицит в размере 3,7 миллиардов долларов, продажа государственных предприятий была бы в национальных интересах. Ющенко этому мешает, в частности потому, как допускают эксперты, что он хочет держать Тимошенко „в черном теле”, - объясняют европейские журналисты тактику Президента Украины Виктора Ющенко в борьбе с премьер-министром. Они называют эту антипремьерскую кампанию „предвестником борьбы на президентских выборах, которые должны состояться в январе 2010 года”, - убеждены в Европе.