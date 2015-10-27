Канал UА TV появится в кабельных сетях в отелях Египта, Турции и Болгарии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр информационной политики Юрий Стець. Он также отметил, что, как правило, включение иностранных телеканалов в пакеты кабельного телевидения гостиниц происходит на платной основе, но он надеется, что власти этих стран учтут фактор информационной безопасности, и удастся договориться о бесплатной трансляции телеканала.

Читайте такжеЕС будет противодействовать российской пропаганде путем поддержки независимых СМИ

"Я лоббирую появление телеканала UА TV в сетях отелей, поскольку считаю, что «голос» Киева должен звучать альтернативой тем 8-10 российским каналам, которые вещают там. На прошлой неделе я встретился с послами Египта, Турции и Болгарии, и мы договорились, что максимум через две недели можно будет начать трансляцию украинскому каналу иновещания. Гостиницы - это коммерческие структуры, и они требуют, чтобы это (вещание украинского канала - УНИАН) была коммерческая составляющая. Но я думаю, что у меня хватит аргументов убедить, что это не чисто коммерческий вопрос и даже вообще не коммерческий, а это вопрос рисков и угроз от информационной агрессии для всего мира, а не только для Украины", - сказал Стець.

Как сообщал УНИАН, украинский государственный телеканал иновещания UА TV начал вещание 1 октября.