Ключевые факторы, сдерживающие инвестиции в Украине

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) подтвердила важность положений проекта «Программы развития в Украине лизинга в 2006-2010 гг.», разработанного Государственной комиссией по регулированию рынка финансовых услуг Украины и поданного на рассмотрение правительства.

Об этом эксперты ЕБА заявили в своем ежегодном докладе «Преграды для инвестиций в Украину» (май 2006 года), который был обнародован сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, как отмечает в ЕБА, в Программе сформулирован ряд факторов, сдерживающих развитие инвестиционных механизмов в Украине в целом, а также развитие лизинга, в частности:

несовершенство законодательного обеспечения при его нестабильности, что создает дополнительные риски для лизинга, поскольку лизинг по своей сущности является долгосрочной операцией;

неурегулированность отдельных составляющих лизинговой деятельности, в частности, вопросов вторичного лизинга, возвращения предмета лизинга лизингодателю;

недостаточная интеграция в международное законодательное поле относительно лизинга, в частности несоответствие национальных стандартов учета лизинговых операций международным;

дискриминационный налоговый режим по ПДВ и комиссиям лизингодателей при финансовом лизинге;

отсутствие приемлемой налоговой амортизации по лизинговым активам, которые принадлежат к основным фондам производственного назначения;

беспочвенность уплаты при международном финансовом лизинге 15% налога на весь лизинговый платеж, поступающий нерезиденту;

невозможность отнесения на валовые расходы всех средств, которые тратятся на страхование лизинговых активов;

недостаточное развитие и ограниченное использование инфраструктуры рынка лизинга (бюро кредитных историй, реестр отягощений движимого и недвижимого имущества, механизм страхования финансовых рисков) и пр.

Эксперты ЕБА отмечают, что на сегодняшний день изношенность основных средств на предприятиях многих видов экономической деятельности в Украине достигла критического уровня, что делает невозможным последующее наращивание экономических и социальных показателей развития страны, снижает конкурентноспособность украинской продукции, повышает степень технологических и экологических рисков, увеличивает энергоемкость и ресурсоемность производства.

По оценке ЕБА, уровень изношенности активных элементов основных средств на украинских предприятиях достигает 80-90%, при этом для их восстановления необходимо не менее 563 млрд. грн. (106 млрд. долл.)

ЕБА отмечает, что в настоящее время в Украине потенциальный спрос на услуги лизинга, по меньшей мере, составляет 85 млрд. грн., при том что на начало 2005 года объем рынка лизинга в Украине достиг немногим больше 1 млрд. грн.