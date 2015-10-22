"Бриллиантовый" прокурор Корниец будет подавать апелляцию на решение Печерского суда

Об этом он заявил журналистам по завершении судебного заседания в четверг, передает корреспондент УНИАН.

Корниец заявил, что у него лично нет 3 млн 45 тыс. грн, и он будет апеллировать к общественности, чтобы она помогла ему собрать эту сумму.

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Вместе с тем экс-заместитель прокурора заявил, что обжалует решение Печерского суда в апелляционной инстанции, поскольку считает, что суд не мог вообще избирать меру пресечения, поскольку у него уже есть одна мера пресечения, избранная в рамках другого уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 октября, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение дела об избрании бывшему заместителю прокурора Киевской области меры пресечения, поскольку ему выдвинуты новые подозрения.

16 июля генпрокурор Виктор Шокин уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

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Корниец и Шапакин дет были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. «Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн», - заявили в СБУ.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.